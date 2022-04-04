Чемпіонат Італії 2021/22, 31-й тур

Верона – Дженоа – 1:0

Гол: Сімеоне, 5

Мілан – Болонья – початок о 21:45

Програму 31-го туру Серії А в понеділок завершували два поєдинки. Перший з них провели на стадіоні "Марк Антоніо Бентегоді", де Верона приймала Дженоа. Генуезці перед міжнародною паузою перервали 26-матчеву безвиграшну серію й наблизились до виходу із зони вильоту – не вистачало всього трьох очок. Втім, продовжити переможну ходу "грифонам" не судилося.

Все вирішив один-єдиний гол, проведений веронцями вже на 5-й хвилині внаслідок підбирання на чужій третині поля. Капрарі скинув м'яч на Бессу, а той своєчасним пасом повз чотирьох суперників вивів Сімеоне практично віч-на-віч – 1:0! Для Джованні цей гол став 16-м у поточному чемпіонаті. Більше 15 м'ячів за Верону в один сезон у Серії А забивав лишень він і Лука Тоні (7 років тому). Браво!

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