Українська співачка надихнула Щенсни

Ще місяць тому Інтер вважався явним фаворитом на скудетто, але серія поганих результатів значно зіпсувала перспективи команди Сімоне Індзагі. "Нерадзуррі" в цьому році ще не перемагали на виїзді. Ювентус навпаки набрав хід і не програвав у чемпіонаті з листопада. Остання невдача Макса Аллегрі на внутрішній арені – програний Суперкубок Італії. Якраз Інтеру.

Перший тайм мав завершитися без голів, але на останніх хвилинах Мората і Сандро у штрафному майданчику завалили Дюмфріса. Арбітр з допомогою VAR поставив пенальті – Щенсни парирував удар Чалханоглу. Поляка надихнув перфоманс перед матчем. Солістка українського гурту Go_A Катерина Павленко разом з місцевою зіркою виконала пісню Imagine Джона Леннона. Войцех, у якого дружина українка, не стримав сліз...

Ювентус атакує, Інтер забиває

Шкода, що суддя вгледів порушення під час виконання пенальті та змусив перебити. З другої спроби Хакан забив. Однак Інтер до перерви не напрацював на перемогу. Ювентус вів гру, а на початку зустрічі взагалі домінував. Статистика ударів до 20 хвилини – 8:0. Мората і Влаховіч постійно опинялися на ударних позиціях, чудово загострювали Дибала та Куадрадо.

Інтер не створював взагалі нічого. Гості тільки перепасовувалися на власній половині та не могли перейти центр поля. Єдиний момент виник після стандарту в Шкріньяра. На противагу Щенсни Хандановіч грав погано, помиляючись на виходах. Після такого фейлу міг забити К'єлліні – "нерадзуррі" врятувала поперечина. Інтер взагалі не справляв враження чемпіонської команди.

Інтер відчепив Юве з боротьби за чемпіонство

На другий тайм Ювентус вийшов з новим запалом і почав посилено атакувати. Ще кілька нагод отримав Влаховіч – не вистачило точності. Ще кілька моментів створив Куадрадо – партнери не завершили. Господарям вдалося побудувати ефектну атаку з передачами в дотик, однак на удар ніхто не наважився. Закарія сміливо пройшов через центр і пальнув у стійку.

А що Інтер? А Інтер за весь другий тайм двічі підібрався до чужих воріт. Але перемогу втримав. Ні Влаховіч, ні Дибала, ні Куадрадо так і не врятували матч для Ювентуса. "Стара Синьйора" прощається з надіями на чемпіонство – 7 очок відставання від першого місця. Інтер навпаки повертається у боротьбу за титул – "нерадзуррі" за 3 бали від вершини Серії А.

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