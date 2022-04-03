Аталанта поступилася Наполі (1:3), граючи більшу частину матчу краще за суперника. Огляд поєдинку та гри Руслана Маліновського читайте на "Футбол 24".

Аталанта знову не відтворила ігрову перевагу на табло

Аталанта вже сильно відстала від зони Ліги чемпіонів і бореться тільки за другорядні єврокубки. Втім, бергамаски ще можуть вплинути на чемпіонство. Буде матч з Міланом, сьогодні команда Гасперіні зустрічалася з Наполі. Аталанта виглядала фаворитом, зважаючи на домашній статус поєдинку та перемоги з трьох попередніх матчах з неаполітанцями.

Аталанта потужно розпочала, увімкнувши високий пресинг. Господарі не дозволяли супернику вільно розігрувати, Маліновський навіть встигав накривати Оспіну. Але перша ж атака Наполі завершилася голом – Мертенс заробив пенальті, підставившись під фол Муссо, а Інсіньє точно пробив з 11 метрів. Той удар з пенальті був єдиним у гостей за перші пів години.

Пропущений м'яч приглушив агресію бергамасків, але вони продовжували пресингувати та створювати моменти. Більше індивідуально, ніж командно, однак шанси все одно виникали. Наполі майже не атакував у відповідь. І примудрився забити ще раз. Знову зі стандарту – Інсіньє акуратно накинув зі штрафного, а Політано в дотик переправив м'яч у сітку.

Достойний тайм від Маліновського

Руслан Маліновський не грав понад два тижні: спершу проблеми зі здоров'ям, потім міжнародна пауза. Сьогодні українець вийшов у стартовому складі на звичному місці в атаці ближче до правого флангу. Відіграв непогано. Тренери виділили йому тільки один тайм, але протягом цього тайму Руслан був найгострішим у складі господарів.

Перший гострий момент у матчі завершував саме Маліновський – його удар головою потягнув Оспіна. Ще була хороша подача з кутового на Скальвіні – м'яч пролетів над поперечиною. З Русланом традиційно дуже щільно грали: тримали ліву ногу, не давали підготувати удар, часто фолили. Навіть в таких умовах Маліновський загострював, віддавши кілька передач у розріз.

Маліновського замінили у перерві, хоча передумов для цього не було. Оцінка від SofaScore вища середньої – 7.1.

Наполі в боротьбі за чемпіонство

Під завісу першого тайму після другого пропущеного Аталанта знітилася. Заміни та нові вказівки Гасперіні допомогли добре розпочати другий тайм. Господарі знову закріпилися на чужій половині та створювали шанси. Добре увійшов у гру Бога – йому забракло зовсім трішки, щоб реалізувати один зі своїх моментів. Фройлер і де Рон небезпечно підключалися з глибини.

Аталанта відквитала один м'яч, коли футболіст під 59-м номером навісив у штрафний майданчик, а де Рон головою зловив голкіпера на протиході. Але на більше господарів не вистачило. А Наполі ще раз впіймав бергамасків на контратаці та зняв усі питання про переможця. Кулібалі розігнав атаку, Лосано віддав на Ельмаса, а македонець встановив підсумковий рахунок.

Наполі набрав 66 очок і наздогнав Мілан на вершині Серії А. Щоправда, у "россонері" матч в запасі. Аталанта з 51 балом залишилася на 7 місці.