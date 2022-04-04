Верона благодаря рекордному голу Симеоне победила Дженоа
Дженоа в выездном матче 31-го тура Серии А против Вероны потерпела минимальное поражение (0:1). Отчет читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2021/22, 31-й тур
Верона – Дженоа – 1:0
Гол: Симеоне, 5
Милан – Болонья – начало в 21:45
Программу 31-го тура Серии А в понедельник завершали два поединка. Первый из них провели на стадионе "Марк Антонио Бентегоди", где Верона принимала Дженоа. Генуэзцы перед международной паузой прервали 26-матчевую безвыигрышную серию и приблизились к выходу из зоны вылета – не хватало всего трех очков. Впрочем, продолжить победное шествие "грифонам" было не суждено.
Все решил один-единственный гол, проведенный веронцами уже на 5-й минуте вследствие подбора на чужой трети поля. Капрари сбросил мяч на Бессу, а тот своевременным пасом мимо четырех соперников вывел Симеоне практически один на один – 1:0! Для Джованни этот гол стал 16-м в текущем чемпионате. Более 15 мячей за Верону в один сезон Серии А забивал только он и Лука Тони (7 лет назад). Браво!
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