Верона переграла Салернітану, посиливши тиск на команду Коваленка в боротьбі за виживання
В програмі матчів понеділка у 22-му турі Серії А заплановано два матчі. Звіт читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2022/23, 22-й тур
Верона – Салернітана – 1:0
Гол: Нгонж, 31
Сампдорія – Інтер – початок о 21:45
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Верона переграла Салернітану. Єдиний гол у зустрічі провів Сіріль Нгонж – він став лише другим футболістом в історії "мастифів", якому вдалося відзначитись у перших двох домашніх матчах за клуб. Його зусиллями веронці стали ще ближчими до того, аби покинути зону вильоту. До Спеції Коваленка, розташованій на рятівній 17-й позиції, не вистачає всього двох очок.
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