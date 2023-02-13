Чемпіонат Італії 2022/23, 22-й тур

Верона – Салернітана – 1:0

Гол: Нгонж, 31

Сампдорія – Інтер – початок о 21:45

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Верона переграла Салернітану. Єдиний гол у зустрічі провів Сіріль Нгонж – він став лише другим футболістом в історії "мастифів", якому вдалося відзначитись у перших двох домашніх матчах за клуб. Його зусиллями веронці стали ще ближчими до того, аби покинути зону вильоту. До Спеції Коваленка, розташованій на рятівній 17-й позиції, не вистачає всього двох очок.

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