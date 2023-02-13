Світ футболу та кіно переплетений не лише кількома хорошими фільмами про гру №1. Деякі актори не приховують своїх симпатій до популярних клубів.

Кіра Найтлі – Вест Хем

Суперзірка "Піратів Карибського моря" та інших не менш відомих фільмів вболіває за Вест Хем. Англійка систематично відвідує ігри "молотків": "Атмосфера на матчах Вест Хема неймовірна. Я почуваюся найщасливішою у світі. Не можу дочекатися, коли повернуся сюди. Приголомшливо, коли мене оточують ці фанати й ця команда". Символічно, що одним з перших фільмів, який приніс їй славу, був "Грай, як Бекхем". Найтлі зіграла дівчину, чию кімнату прикрашали численні футбольні плакати.

Семюель Л. Джексон – Ліверпуль

Серце зірки "Кримінального чтива" належить Ліверпулю. Любов до "червоних" почалася ще у 2002 році, після появи фільму "Формула 51", дія якого безпосередньо пов’язана з Мерсисайдом. Джексон палко підтримує команду Юргена Клоппа, а їхні перемоги часто супроводжуються твітами актора.

Том Генкс – Астон Вілла

Відомий за ролями у фільмах "Форест Гамп" та "Врятувати рядового Раяна" Том Генкс неабиякий фанат футболу. Він вболіває за скромну Астон Віллу. Актор зізнається, що його вибір спровокований "приємною" назвою клубу, а не результатами чи історією. Тома Генкса часто можна зустріти на матчах команди, а одного разу він навіть прийшов на прем'єру фільму в бордово-блакитному шалику.

Ідріс Ельба – Арсенал

Кіноактор неодноразово зізнавався у любові до футболу та Арсенала зокрема. Шалений прихильник "канонірів" досить різкий у своїх висловлюваннях: одного разу він сказав, що буквально блював би, якби Тоттенхем виграв АПЛ. Гострі слова не оминули й фанатів Челсі. Висміявши Жозе Моурінью та невдалий початок сезону його команди, Ельба спричинив неймовірний гнів у вболівальників "синіх". "Я знаю, що фанати Челсі зненавидять мене, коли я повернуся до Лондона, але мені байдуже. Арсенал – єдина команда в Лондоні!" – сказав Ідріс в подкасті Simms & Lefkoe.

Спайк Лі – Арсенал

Спайк Лі – палкий футбольний фанат. З юних років актор також вболіває за лондонський Арсенал і намагається не пропускати ключові матчі улюбленої команди. В одному з інтерв'ю режисер розповів, що шаленів від гри Тьєррі Анрі.

Том Голланд – Тоттенхем

Людина-павук зізнався, що підтримує Тоттенхем. Це викликало шквал емоцій у прихильників актора: хтось був захоплений новиною, а хтось – розчарований. Суперзірка Marvel регулярно публікує твіти про "шпор" і навіть запросив Кіліана Мбаппе приєднатися до команди. На одному з матчів компанію Тому Голланду склала не менш відома акторка – Зендея.

Сильвестр Сталлоне – Евертон

Актор "Роккі" вболіває "ірисок" і навіть відвідав Гудісон Парк у 2007 році. Сильвестр Сталлоне товаришував з колишнім директором клубу Робертом Ерлом, чим пояснюється його прихильність до мерсисайдського клубу. Одного разу він сказав, що шкодує про те, що не викупив Евертон, коли мав таку нагоду.

Кіт Герінґтон – МЮ / Ліверпуль

Виконавець ролі Джона Сноу в культовому серіалі "Гра престолів", схоже, не визначився зі своїми симпатіями. Оле-Гуннар Сульшер особисто подарував йому футболку Манчестер Юнайтед, на якій красується символічний напис "Король Півночі". Однак актора неодноразово помічали й на матчах Ліверпуля разом з колишнім гравцем мерсисайдців Адамом Лалланою. Тож Герінґтона важко віднести до табору одного з клубів.

Елайджа Вуд – Вест Хем

Виконавець головних ролей у фільмах "Володар перснів" та "Хулігани зеленої вулиці" вболіває за Вест Хем. За словами актора, у вільний час він з великим задоволенням дивиться матчі "молотків".

Деніел Крейг – Ліверпуль

007 – він же Джеймс Бонд – є відданим фанатом Ліверпуля. Актор протягом багатьох років відвідував матчі на Енфілді. Його захоплення мерсисайдським клубом викликало негативну реакцію фанатів. Ведучий TalkSPORT Майк Паррі заявив, що, враховуючи приналежність Бонда усій Англії, він повинен лишатися нейтральним вболівальником.

Том Круз – Лос-Анджелес Гелаксі

Зірка фільму "Місія нездійсненна" є близьким другом колишнього гравця Гелаксі Девіда Бекхема. Відомо, що актор істотно повпливав на рішення Бекхема переїхати на Західне узбережжя. Ексгравець збірної Англії навіть зізнався, що саме Том Круз надихнув його назвати сина Крузом.

Даріна Богуш, спеціально для Футбол 24