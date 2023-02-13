Правий латераль Аталанти і збірної Нідерландів Ханс Хатебур вибув до кінця сезону. Як інформує офіційний сайт Аталанти, 33-й номер команди порвав передню хрестоподібну зв'язку правого коліна.

Лідер Вільяреала порвав "хрести" і вибув до кінця сезону

У понеділок, 13 лютого професор П'єр Паоло Маріані зробив Хансові операцію, яка пройшла успішно.

У своєму Instagram Хатебур прокоментував серйозну травму так: "Розрив "хрестів" зіпсував "прекрасний вечір у Римі". У матчі 22 туру Серії А Аталанта перемогла Лаціо з рахунком 2:0.

29-річний Хатебур провів у цьому сезоні за Аталанту 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі й оформив 1 гольову передачу.

Аталанта впевнено обіграла Лаціо і повернулася на третє місце Серії А