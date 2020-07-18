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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВЕРОНА - АТАЛАНТА РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Верона – Аталанта: онлайн-трансляція матчу – Маліновський з планами продовжити суперсерію, екс-динамівець проти

18:10 - Читать на русском
Верона – Аталанта: онлайн-трансляція матчу – Маліновський з планами продовжити суперсерію, екс-динамівець проти
Верона – Аталанта: онлайн-трансляція матчу 18 липня 2020 – Маліновський зіграє

Верона та Аталанта зустрічаються у 34 турі Серії А. Посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24". Маліновський знову зіграє в основі.

 

Матч, як і онлайн-трансляція Верона – Аталанта на "Футбол 24", стартувала о 18:15. Маліновський став найкращим футболістом Кальчо після карантину, за версією статистиків Opta. Не дивно, адже Руслан відзначається результативними діями 4 тури поспіль: забив 2 м'ячі плюс віддав 4 гольові паси. Його Аталанта показує просто шалений футбол. Лише Ювентус з допомогою двох безглуздих пенальті відібрав у неї 2 очки за останні 10 матчів. У цей період команді українця немає рівних – 28 балів з 30 можливих.

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Ювентус, Наполі (по 23) та Мілан (21) значно відстають, а Лаціо, Інтер та Рома не набрали і 19 очок. Ба більше, Маліновський забив Вероні дебютний гол у чемпіонаті Італії. Команда екс-хавбека київського Динамо Велозу, навпаки, здобула лише 2 пункти за попередні 4 тури. Мігель у липні теж доволі підступний для суперників: його гол відібрав 2 очки в Інтера, а результативний пас допоміг дотиснути Парму. Нас чекає цікава дуель 34-річного капітана Верони та Маліновського у центрі поля.

Стартові склади:

Верона:

Аталанта: Голліні, Толої, Паломіно, Джімшиті, Хатебур, Пашаліч, Фройлер, Госенс, Маліновський, Гомес, Сапата.

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Італія Українці за кордоном Руслан Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Верона - Аталанта Мігель Мігель Велозу Верона Верона
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