Верона – Аталанта: онлайн-трансляция матча – Малиновский с планами продлить суперсерию, экс-динамовец против

Верона и Аталанта встречаются в 34 туре Серии А. Ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24". Малиновский снова сыграет в основе.

Матч, как и онлайн-трансляция Верона – Аталанта на "Футбол 24", стартовала в 18:15. Малиновский стал лучшим футболистом Кальчо после карантина, по версии статистиков Opta. Неудивительно, ведь Руслан отмечается результативными действиями 4 тура подряд: забил 2 мяча плюс отдал 4 голевых паса. Его Аталанта показывает просто сумасшедший футбол. Только Ювентус с помощью двух нелепых пенальти отобрал у нее 2 очка за последние 10 матчей. В этот период команде украинца попросту нет равных – 28 баллов из 30 возможных.

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Ювентус, Наполи (по 23) и Милан (21) значительно отстают, а Лацио, Интер и Рома не набрали и 19 очков. Более того, Малиновский забил Вероне дебютный гол в чемпионате Италии. Команда экс-хавбека киевского Динамо Велозу, наоборот, набрала только 2 пункта за предыдущих 4 тура. Мигель в июле тоже довольно коварен для соперников: его гол отобрал 2 очка у Интера, а результативный пас помог дожать Парму. Нас ожидает интересная дуэль 34-летнего капитана Вероны и Малиновского в центре поля.

Стартовые составы:

Верона:

Аталанта: Голлини, Толои, Паломино, Джимшити, Хатебур, Пашалич, Фройлер, Госенс, Малиновский, Гомес, Сапата.