Вернидубу порадили головний трансфер для чемпіонства – гравець належить Динамо

"Що потрібно Шахтарю, щоб утримати першу позицію? Давайте перерахуємо фактори. По-перше, Вернидубу в жодному разі не можна заважати. Це сигнал, який я відправляю керівництву клубу. Дайте йому спокійно керувати командою.

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По-друге, підпишіть Полякова. Це якісний захисник, який повинен стати в нагоді Шахтарю на залишок сезону. Тому що мало що трапиться. Ну і найголовніше – придивіться до все ще молодого Микити Корзуна. Я не знаю, в якому статусі він перебуває, але вам необхідний опорний півзахисник.

Вам потрібна собака, тому що Сзоке і Селява – це всього лише два гравця, і якщо хтось один буде випадати, то перестане працювати вся команда. Ну і ще один крок – в найближчий четвер Шахтар зіграє проти брестського Динамо. Шахтар повинен перемогти і самоствердитися в чемпіонській гонці", – поділився блогер Ходасевич на своєму Youtube-каналі.

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