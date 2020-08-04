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Вернидубу порадили головний трансфер для чемпіонства – гравець належить Динамо

14:01 - Читать на русском
Вернидубу порадили головний трансфер для чемпіонства – гравець належить Динамо
Юрій Вернидуб / фото: Шахтар Солігорськ

Головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб отримав цінну пораду щодо необхідних трансферів.

"Що потрібно Шахтарю, щоб утримати першу позицію? Давайте перерахуємо фактори. По-перше, Вернидубу в жодному разі не можна заважати. Це сигнал, який я відправляю керівництву клубу. Дайте йому спокійно керувати командою.

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По-друге, підпишіть Полякова. Це якісний захисник, який повинен стати в нагоді Шахтарю на залишок сезону. Тому що мало що трапиться. Ну і найголовніше – придивіться до все ще молодого Микити Корзуна. Я не знаю, в якому статусі він перебуває, але вам необхідний опорний півзахисник.

Вам потрібна собака, тому що Сзоке і Селява – це всього лише два гравця, і якщо хтось один буде випадати, то перестане працювати вся команда. Ну і ще один крок – в найближчий четвер Шахтар зіграє проти брестського Динамо. Шахтар повинен перемогти і самоствердитися в чемпіонській гонці", – поділився блогер Ходасевич на своєму Youtube-каналі.

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Світ Нікіта Нікіта Корзун Динамо Динамо Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ Юрій Юрій Вернидуб Білорусь Трансфери
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