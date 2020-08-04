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Вернидуб посоветовали главный трансфер для чемпионства – игрок принадлежит Динамо

14:04 - Читати українською
Вернидуб посоветовали главный трансфер для чемпионства – игрок принадлежит Динамо
Юрий Вернидуб / фото: Шахтер Солигорск

Главный тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб получил ценный совет относительно необходимых трансферов.

"Что нужно Шахтеру, чтобы удержать первую позицию? Давайте перечислим факторы. Во-первых, Вернидубу ни в коем случае нельзя мешать. Это сигнал, который я отправляю руководству клуба. Дайте ему спокойно руководить командой.

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Во-вторых, подпишите Полякова. Это качественный защитник, который должен пригодится Шахтеру на остаток сезона. Потому что мало ли что случится. Ну и самое главное – присмотритесь к все еще молодому Никите Корзуну. Я не знаю, в каком статусе он находится, но вам необходим опорный полузащитник.

Вам нужна собака, потому что Сзоке и Селява – это всего лишь два игрока, и если кто-то один будет выпадать, то перестанет работать вся команда. Ну и еще один шаг – в ближайший четверг Шахтер сыграет против брестского Динамо. Шахтер должен победить и самоутвердиться в чемпионской гонке", – поделился блогер Ходасевич на своем Youtube-канале.

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Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Мир Никита Никита Корзун Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Юрий Вернидуб Беларусь
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