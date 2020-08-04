Миколенко зацікавив 2 клуби з топ-ліг і знадобився титулованому тренеру АПЛ для ЛЧ – Динамо просить "захмарну ціну"

Динамо таки ризикує втратити одного з лідерів у літнє міжсезоння. Віталій Миколенко отримав предметний інтерес від двох клубів, які останнім часом очолював Карло Анчелотті.

Напередодні Ігор Циганик повідомив, що перемовини про трансфер Миколенка з Динамо веде європейський гранд. Італійські ЗМІ дещо проливають світло на перспективи Віталія. Джанлука Вітале, який спеціалізується на трансферних чутках, пише для ArenaNapoli, що у технічному плані лівий захисник збірної України дуже подобається неаполітанському клубові, який цьогоріч стартує на груповому етапі Ліги Європи.

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Проблема в тому, що Наполі не бажає платити величезну суму за гравця, якого бачить лише резервістом для португальця Маріо Руя. Італійські журналісти повідомляють, що Динамо вимагає за 21-річного українця 12-15 мільйонів євро. Скаути переможця Кубка Італії 2020 стежили за динамівцем у попередньому сезоні, але керівництво вважає, що це занадто висока ціна за гравця, який мав би в команді Гаттузо туманні перспективи, якщо говорити про основу.

Крім цього, в Італії запевняють: Миколенко може приєднатися до Евертона, якщо той продасть Люка Діня влітку. "Іриски" виділили серйозний трансферний бюджет на це літо, демонструють великі амбіції (довгострокова мета – вихід в ЛЧ), але останнім часом їх пов'язували з лівим захисником Регілоном, якого Реал готовий продати.

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Карло Анчелотті тричі вигравав Лігу чемпіонів, брав золото 4-х топ-чемпіонатів, однак наразі дуже далекий навіть до потрапляння з ліверпульським клубом в єврокубки. Евертон фінішував у таблиці АПЛ 2019/20 на 12-му місці, хоча італійця може виправдати той факт, що він прийшов у команду лише взимку. Екс-наставник Челсі, Баварії, Реала і ПСЖ також тренував Шевченка в золоті роки Мілана, а ось із Наполі в Карлетто не дуже вийшло.

Відзначимо, що за системою гол плюс пас Миколенко замкнув топ-5 гравців Динамо у завершеному сезоні (4+6 у всіх турнірах), видавши свій рекордний рік. Трансфермаркт оцінює його вартість у 9 млн євро.

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