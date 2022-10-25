"Найголовніше, що команда перемогла. Гра була дуже важка. Суперник також дуже непогано попрацював. Видно, що і у них були моменти, вони добре закривалися, від чого нам було дуже складно. Особливо у перші 20 хвилин матчу, до повітряної тривоги. Це все було видно, адже ми практично не мали підходів до воріт. Можливо, ця сирена і відіграла важливу роль: ми трохи перешикувалися, почали грати з одним опорним півзахисником, а другого пересували трохи вперед, щоб він виконував роль "вісімки".

Дебютна перемога Вернидуба у відеоогляді матчу Кривбас – Інгулець – 2:1

Ми розуміли, що цю команду можна розкрити лише після флангових атак, оскільки центр дуже добре закривають. Сім попередніх матчів Інгульця були рівними – вони мали 4 нічиї та 3 поразки. Але всі поразки були з мінімальною різницею у рахунку. Особливою була їхня остання гра з СК Дніпро-1 – лідером УПЛ. Зіграти 2:2 – це дорого коштувало.

Повторюся: головне, що ми перемогли. Щодо гри нашої команди зараз не хочу нічого коментувати. Необхідно сісти та переглянути матч, проаналізувати, а вже потім щось говорити. Про відставку я сказав у пориві емоцій. Ми всі – люди емоційні. Я сказав, як воно є: якщо команда не може виграти 7 турів, то винен у цьому тренер. Я така людина, що просто їсти хліб не буду. Але можу сказати, що ми працюємо дуже багато, нам все дається дуже тяжко. Можливо це пов'язано з тим, що зараз дуже складні часи", – цитує Вернидуба прес-служба Кривбаса.

Кривбас здобув першу перемогу в сезоні, перегравши Інгулець завдяки дублю Дебелка