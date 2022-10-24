Кривбас та Інгулець залишалися одними з трьох команд УПЛ, яким досі не вдалося виграти бодай один матч. У криворіжців ситуація ускладнювалась ще й проблемами з реалізацією – за сім турів вони забили всього два голи. Юрій Вернидуб на цьому тлі навіть заговорив про необхідність своєї відставки, однак керівництво на це не пішло.

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Кривбас підготував до матчу дуже круту акцію, нетипову для вітчизняного футболу. Команда вийшла на поле у чорно-білій формі зі старою емблемою – саме в таких кольорах і з таким лого клуб дебютував у чемпіонаті України в 1992 році. Круто!

В перші 20 хвилин гра була важкою для перегляду. Швидкості залишалися низькими, а цікавих моментів практично не виникало. Пригадується тільки удар Смолякова головою повз ближню стійку на 3-й хвилині. На 22-й же гру призупинили на півтори години – по всій Україні пролунала повітряна тривога.

Друга половина першого тайму виявилась динамічнішою, але гострих моментів все так же не було. Лише якісь натяки. Аж на 43-й хвилині футболісти Кривбаса схопились за голову – це Дебелко прийняв м'яч у штрафному й пробив над правою дев'яткою воріт Інгульця. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

У роздягальні Юрій Вернидуб провів заміну, випустивши Микитишина замість Задераки. Втім, на старті другого тайму вона себе не виправдала. Взагалі, перші 20 хвилин по перерві криворіжці провалили, дивом не пропустивши гол.

Зокрема, на 53-й хвилині обрізка Семенова вилилась у вихід Марусича віч-на-віч, але не зміг переграти Сарнавського. На 58-й же подача петровців з кутового зрикошетила від Дібанго під ліву стійку, однак Сарнавський врятував свою команду. На щастя для Кривбаса, ще через три хвилини Інгулець залишився у меншості внаслідок зіткнення Смолякова з голкіпером – за нього він отримав пряму червону.

Попри гру в більшості та вихід свіжого Корабліна замість Банади, підопічні Юрія Вернидуба не домінували в наступні 10 хвилин. Гра виглядала абсолютно нічийною. Здавалося, що Кривбас знову завершить поєдинок без голів, однак несподівано Дебелко відвантажив у ворота Інгульця аж два м'ячі!

На 72-й хвилині Роман замкнув простріл Татаркова з правого флангу, а на 74-й він влучно пробив головою після кросу від Микитишина з лівого – 2:0!

Щоправда, вже на 78-й Інгулець скоротив відставання в рахунку. Одарюк прорвався по флангу й виконав навіс на Клименка, той нормально пробити не зміг, але вийшла ідеальна передача на Кравчука – той розстріляв ворота з метру. 2:1!

Можна було очікувати на вогняний фінал зустрічі, однак сил на штурм петровцям не вистачило. Кривбас теж нічого не створив, почавши грати на збереження результату. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу криворіжців – першу в сезоні! Підопічні Юрія Вернидуба набрали 6 очок і піднялись на тринадцяту позицію, в той час як Інгулець з 4 заліковими балами опустився на дно таблиці.

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