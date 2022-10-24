Дебютна перемога Вернидуба у відеоогляді матчу Кривбас – Інгулець – 2:1
18:22 - Читать на русском
Кривбас обіграв Інгулець в рамках 8-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
72’ Роман Дебелко
74’ Роман Дебелко
Артем Смоляков 62’
Данило Кравчук 78’
62’ Артем Смоляков
72’ Роман Дебелко
74’ Роман Дебелко
78’ Данило Кравчук
Провальний початок сезону змусив Юрія Вернидуба публічно натякнути, що, можливо, йому не варто працювати з цією командою. Однак такі дії головного тренера, схоже, стали мотивацією для футболістів здобути перше перемогу в чемпіонаті.
Кривбас здобув першу перемогу в сезоні, перегравши Інгулець завдяки дублю Дебелка
Фактично доля звітного матчу була вирішена упродовж 6-ти хвилин в середині другого тайму. За цей час Дебелко оформив дубль, на який влучним ударом відповів Кравчук. Завдяки перемозі Кривбас наблизився до безпечної зони. Інгулець залишається передостаннім та без перемог.
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