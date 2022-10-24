Кривбас обіграв Інгулець в рамках 8-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Провальний початок сезону змусив Юрія Вернидуба публічно натякнути, що, можливо, йому не варто працювати з цією командою. Однак такі дії головного тренера, схоже, стали мотивацією для футболістів здобути перше перемогу в чемпіонаті.

Кривбас здобув першу перемогу в сезоні, перегравши Інгулець завдяки дублю Дебелка

Фактично доля звітного матчу була вирішена упродовж 6-ти хвилин в середині другого тайму. За цей час Дебелко оформив дубль, на який влучним ударом відповів Кравчук. Завдяки перемозі Кривбас наблизився до безпечної зони. Інгулець залишається передостаннім та без перемог.