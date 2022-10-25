"Самое главное, что команда победила. Игра была очень тяжелая. Соперник также очень неплохо поработал. Видно, что и у них были моменты, они хорошо закрывались, от чего нам было очень сложно. Особенно в первые 20 минут матча, до воздушной тревоги. Это все было видно, ведь мы практически не имели подходов к воротам. Возможно, эта сирена и сыграла важную роль: мы немного перестроились, начали играть с одним опорным полузащитником, а второго передвигали немного вперед, чтобы он выполнял роль "восьмерки".

Дебютная победа Вернидуба в видеообзоре матча Кривбасс – Ингулец – 2:1

Мы понимали, что эту команду можно раскрыть только после фланговых атак, поскольку центр очень хорошо закрывают. Семь предыдущих матчей Ингульца были равными – они имели 4 ничьи и 3 поражения. Но все поражения были с минимальной разницей в счете. Особенной была их последняя игра с СК Днепр-1 – лидером УПЛ. Сыграть 2:2 – это дорогого стоило.

Повторюсь: главное, что мы победили. По игре нашей команды сейчас не хочу ничего комментировать. Необходимо сесть и посмотреть матч, проанализировать, а уже потом что-то говорить. Об отставке я сказал в порыве эмоций. Мы все – люди эмоциональные. Я сказал, как оно есть: если команда не может выиграть 7 туров, то виноват в этом тренер. Я такой человек, что просто есть хлеб не буду. Но могу сказать, что мы работаем очень много, нам все дается очень тяжело. Возможно это связано с тем, что сейчас очень сложные времена", – цитирует Вернидуба пресс-служба Кривбасса.

Кривбасс одержал первую победу в сезоне, переиграв Ингулец благодаря дублю Дебелко