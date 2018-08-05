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Вернидуб: Яка різниця, скільки у нас форвардів, якщо своєму не можемо віддати пас на 5 метрів?

4 серпня 23:42 176 Читать на русском
Вернидуб: Яка різниця, скільки у нас форвардів, якщо своєму не можемо віддати пас на 5 метрів?
Юрій Вернидуб / Євген Кравс

Головний тренер Юрій Вернидуб відверто прокоментував нічию проти одеського Чорноморця (1:1).

"Перед тим, як щось коментувати, хочу вибачитися перед всіма нашими вболівальниками за потворну гру. Є над чим замислитися. Мені, як головному тренеру, і футболістам. Якщо в тому році у нас була молодь, то зараз гріх скаржитися. Маючи в складі виконавців, які по 200 ігор зіграли...

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Так грати сьогодні – це просто катастрофа. Я не можу зрозуміти, чому так відбувається. Бояться прийняти м'яч, віддати пас... Гри не було. Я вітаю Чорноморець з набраним очком.

Яка різниця скільки форвардів, якщо ми свого не можемо віддати пас на п'ять метрів. Тут хоч п'ять нападників став. Толку не буде. Футбол – та гра, яку пов'язують передачі, відкривання, гострі передачі, складні передачі. Але коли футболіст, якого ніхто не пресингує, віддає передачу на п'ять метрів чужому гравцеві, то це вже щось серйозне. Не знаю, як це виправдати.

Зоря – Чорноморець – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Зараз потрібно зібратися і в четвер вийти і справді довести, що сьогоднішня гра – випадковість. Я дивився матчі Браги. Це сильний клуб. Гра буде непростою. Але будемо сподіватися і приводити до тями футболістів. Сподіваюся, вони викладуться по повній програмі, а не так як сьогодні", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.

Україна3 тур

Зоря - Чорноморець: Субота 04 серпня 2018

Зоря
Матч завершено
1 : 1
Чорноморець
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Зоря - Чорноморець Зоря Зоря Чорноморець Чорноморець Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб
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