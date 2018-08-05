Зоря не змогла здолати Чорноморець

В матчі 3 туру УПЛ Зоря та Чорноморець не змогли виявити переможця. Детальний звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

В першому таймі Зоря заволоділа невеличкою перевагою, хоч більша частина гри і проходила в середині поля. Моментів фактично не було до 19 хвилини, коли команди обмінялись небезпечними випадами. Спочатку Татарков перехопив м'яч після помилки захисника, але не зміг переграти Махарадзе, а трохи згодом Рафаель вивів Гордієнка віч-на-віч, але в того також виникли труднощі з реалізацією моментів.

А от у Рафаеля з реалізацією моментів все гаразд, що він і підтвердив за 4 хвилини. Нападник головою замкнув подачу Арвеладзе з кутового. Після цього Чорноморець намагався відігратись, але заробив лише велику кількість стандартів, які невдало розігрував Чорній.

В другій половині матчу одесити активізувались, що стало сюрпризом для Зорі. І один з чисельних стандартів став фатальним: Савченко класним ударом зі штрафного переграв Махарадзе. Зоря довго не могла прийти в себе і лише під кінець здійснила щось схоже на фінальний штурм. Чорноморець же великими силами намагались зберегти результат, що у підопічних Червенкова вийшло.

Після цього туру і Зоря і Чорноморець набрали по 4 очки, розташувавшись на 5 та 4 місцях відповідно.

Чемпіонат України 2018/19, 3 тур

Зоря – Чорноморець – 1:1

Голи: Рафаел Да Сілва, 23 – Савченко, 59