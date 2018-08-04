Вернидуб: Какая разница, сколько у нас форвардов, если своему не можем отдать пас на 5 метров?

Главный тренер Юрий Вернидуб откровенно прокомментировал ничью против одесского Черноморца (1:1).

"Перед тем, как что-то комментировать, хочу извиниться перед всеми нашими болельщиками за безобразнейшую игру. Есть над чем задуматься. Мне, как главному тренеру и футболистам. Если в том году у нас была молодёжь, то сейчас грех жаловаться. Имея в составе исполнителей, которые по 200 игр сыграли…

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Так играть сегодня – это просто катастрофа. Я не могу понять, почему так происходит. Боятся принять мяч, отдать пас… Игры не было. Я поздравляю Черноморец с набранным очком.

Тут ищи или не ищи. Какая разница сколько форвардов, если мы своему не можем отдать пас на пять метров. Тут хоть пять нападающих ставь. Толку не будет. Футбол – та игра, которую связывают передачи, открывания, острые передачи, сложные передачи. Но когда футболист, никем не прессингуемый, отдаёт передачу на пять метров чужому игроку, то это уже что-то серьёзное. Не знаю, как это оправдать.

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Сейчас нужно собраться и в четверг выйти и действительно доказать, что сегодняшняя игра – случайность. Я смотрел матчи Браги. Это сильный клуб. Игра будет непростой. Но будем надеяться и приводить в чувство футболистов. Надеюсь, они выложатся по полной программе, а не так как сегодня", – цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.