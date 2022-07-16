Скандальний екс-форвард Динамо Віктор Леоненко продовжує розносити всіх на своєму шляху. Цього разу під гарячу руку карикатурного хайпожера потрапив Олександр Бабич.

"У нас в країні всі, хто програють чи кого звільняють, йдуть на підвищення. На Бабича подивіться. Ніде нічого не виграв – очолив Кривбас. Це ще добре, що він у Зорі не опинився.

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Вернидуб – молодець. Він, мабуть, уже у книзі рекордів Гіннесса. Прийшов і вигнав із Кривбасу 18 людей. Уявляєш, скільки хріні там тримав Бабич? Це навіть не аматорство. І так у багатьох клубах", – сказав Леоненко у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Бабич розпочав тренерську кар'єру у Чорноморці у 2012 році. Встиг попрацювати з одеською Жемчужиною (2017), Маріуполем (2017-2020) та Кривбасом (2021-2022), який з першого разу вивів у Прем'єр-лігу.

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