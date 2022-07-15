"Ярмоленко в Динамо нормально грав. А потім там не вийшло, там не вийшло. І, зрештою, незрозуміло, де п'ять років був і чим займався.

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Але все одно сидів, нікуди не йшов, отримував гроші. А де ось це "я люблю футбол, хочу грати, хочу довести"? Чекали, що патріот повернеться у Динамо, а він – раз, і вже у Реброва в ОАЕ.

Гроші? Тоді так і треба казати, що поїхав заробляти, а не пиз*іти про патріотизм. Нехай іде, куди хоче, я його не критикую. Просто треба не перевзуватися. Якби не збірна, я не знаю, що він робив би", – сказав Леоненко у коментарі FanDay.

Нагадаємо, українець вів перемовини з Динамо, які не увінчалися успіхом. У підсумку Андрій перебрався в ОАЕ до команди Сергія Реброва на сезон 2022/23. Останні 4 сезони вінгер провів у складі Вест Хема, який покинув у статусі вільного агента.

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