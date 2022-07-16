Скандальный экс-форвард Динамо Виктор Леоненко продолжает разносить всех на своем пути. На этот раз под горячую руку карикатурного хайпожера попал Александр Бабич.

"У нас в стране все, кто проиграют или кого увольняют, идут на повышение. На Бабича посмотрите. Нигде ничего не выиграл – возглавил Кривбасс. Это еще хорошо, что он в Заре не оказался.

Леоненко – о переходе Ярмоленко в Аль-Айн: "Тогда надо говорить, что уехал зарабатывать, а не пиз*еть о патриотизме"

Вернидуб – молодец. Он, вероятно, уже в книге рекордов Гиннесса. Пришел и выгнал из Кривбасса 18 человек. Представляешь, сколько хрени там держал Бабич? Это даже не аматорство. И так во многих клубах", – сказал Леоненко в комментарии FanDay.

Напомним, Бабич начал тренерскую карьеру в Черноморце в 2012 году. Успел поработать с одесской Жемчужиной (2017), Мариуполем (2017-2020) и Кривбассом (2021-2022), который с первого раза вывел в Премьер-лигу.

"Чим керується Довбик, коли скидає одіж після забитого голу?": розпуста у футболі та Ірина Морозюк – балом править хіть