Одразу 12 гравців, які виступали за Кривбас у минулому сезоні, з різних причин залишили команду. Це, зокрема, захисники Денис Балан, Володимир Заїменко і Драган Ловріч, півзахисники Олександр Горват, Олексій Збунь, Крістіан Іліч, Назар Маліновський, Євгеній Ніколашин, Олександр Пятов, Клім Приходько, Артем Щедрий та Ігор Яровой, повідомляє Footboom.

Кривбас оголосив про підписання одразу трьох новачків

Щоправда, не виключено, що Ніколашин ще повернеться у Кривий Ріг. Це станеться, якщо Кривбас та угорська Кішварда дійдуть згодив щодо оренди чи повноцінного переходу українського футболіста.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2021/22, який був завершений достроково, Кривбас здобув путівку в УПЛ. Нещодавно команду очолив Юрій Вернидуб, який поєднуватиме тренерську роботу та військову службу в ЗСУ. Після призначення нового тренера клуб вже підписав 4-х новачків.

Ярмоленко в Динамо, Рух витіснить Зорю, сильна збірна і бідні "аграрії" – що буде з українським футболом?