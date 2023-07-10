Лідер Кривбаса Ріфет Капіч продовжить кар'єру в литовській Вальмієрі, повідомляє "ТаТоТаке".

Кривбас хоче зберегти легіонера в команді на постійній основі

Прибалтійці готуються до кваліфікації у єврокубках, тож прагнуть максимально підсилити склад. 28-річний хавбек підпише з новим клубом контракт терміном на три роки.

За інформацією джерела, Кривбас отримав вкрай вигідну пропозицію, перед якою не зміг встояти. Зазначається, що Капіч перейшов до табору криворіжців вільним агентом (угода з командою Юрія Вернидуба була чинною до 30 червня 2024 року), а зараз на ньому зароблять навіть більше, ніж розраховували. Враховуючи всі опції контракту, йдеться про суму не менше, ніж 500 тисяч євро.

Нагадаємо, Ріфет виступав за Кривбас з жовтня 2022 року. Минулого сезону провів за "біло-червоно-чорних" 23 матчі, в яких забив 6 голів і віддав 2 асисти.

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