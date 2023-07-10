Лидер Кривбасса Рифет Капич продолжит карьеру в литовской Вальмиере, сообщает "ТаТоТаке".

Кривбасс хочет сохранить легионера в команде на постоянной основе

Прибалтийцы готовятся к квалификации в еврокубках, поэтому стремятся максимально усилить состав. 28-летний хавбек подпишет с новым клубом контракт сроком на три года.

По информации источника, Кривбасс получил крайне выгодное предложение, перед которым не смог устоять. Отмечается, что Капич перешел в стан криворожан свободным агентом (соглашение с командой Юрия Вернидуба действовало до 30 июня 2024 года), а сейчас на нем заработают даже больше, чем рассчитывали. Учитывая все опции контракта, речь идет о сумме не менее, чем 500 тысяч евро.

Напомним, Рифет выступал за Кривбасс с октября 2022 года. В прошлом сезоне провел за "бело-красно-черных" 23 матча, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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