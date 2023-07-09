Кривбас хоче зберегти легіонера в команді на постійній основі
9 липня 16:31 - Читать на русском
Захисник Іван Дібанго може залишитись у Кривбасі і на наступний сезон.
Дібанго може залишитись у розташуванні Кривбаса і на наступний сезон, повідомляє офіційний YouTube-канал Кривбаса.
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Наразі криворіжці ведуть перемовини з естонською Левадією щодо повноцінного переходу камерунського захисника. Дібанго наразі перебуває в розташуванні клубу з Кривого Рогу.
Зауважимо, що Іван приєднався до Кривбаса у вересні минулого року, зіграв 23 матчі та відзначився 2 асистами.
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