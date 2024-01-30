Шахтар забезпечив собі міцні позиції у переговорах щодо Георгія Судакова.

"Гірники" узгодили зі своєю зіркою новий контракт до червня 2029 року, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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Сторони лише у квітні 2023-го підписували минулу угоду до літа 2028-го. Новий контракт на рік довший і передбачає клаусулу – 100 млн євро. Романо пророкує серйозну боротьбу за Судакова влітку, але Шахтар зможе спокійно диктувати свої умови або чекати цю шалену суму.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні хавбек провів за Шахтар 18 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює 21-річного гравця значно скромніше – 18 млн євро.

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