Вернидуб утримує лідерство в Білорусі – його Шахтар знищив чергового суперника

Солігорський Шахтар розгромив Смолевичі в рамках 19-го туру чемпіонату Білорусі. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі, 19 тур

Шахтар С – Смолевичі – 4:0

Голи: Антіч, 9, Яхшибоєв, 61, 70, Сьоке, 69

Ярмоленко забив гол в останньому матчі сезону – відео курйозного шедевру

Підопічні Юрія Вернидуба не залишили жодних шансів одному із аутсайдерів. Вже на 9-й хвилині рахунок відкрив Антіч, а розгром вдалося оформити завдяки шаленій десятихвилинці в середині другої половини. Шахтар втретє за останні чотири матчі забив чотири голи у ворота суперника.

Після цієї перемоги солігорський клуб набрав 37 очок та продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Білорусі, випереджаючи БАТЕ за додатковими показниками.

Ярмоленко забив рятівний гол у фінальному матчі Вест Хема в АПЛ – українець доклався до вильоту двох клубів