Вернидуб утримує лідерство в Білорусі – його Шахтар знищив чергового суперника

Чемпіонат Білорусі, 19 тур
Шахтар С – Смолевичі – 4:0
Голи: Антіч, 9, Яхшибоєв, 61, 70, Сьоке, 69
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Підопічні Юрія Вернидуба не залишили жодних шансів одному із аутсайдерів. Вже на 9-й хвилині рахунок відкрив Антіч, а розгром вдалося оформити завдяки шаленій десятихвилинці в середині другої половини. Шахтар втретє за останні чотири матчі забив чотири голи у ворота суперника.
Після цієї перемоги солігорський клуб набрав 37 очок та продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Білорусі, випереджаючи БАТЕ за додатковими показниками.
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