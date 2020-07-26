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Вернидуб утримує лідерство в Білорусі – його Шахтар знищив чергового суперника

22:47 - Читать на русском
Вернидуб утримує лідерство в Білорусі – його Шахтар знищив чергового суперника
Шахтар Солігорськ

Солігорський Шахтар розгромив Смолевичі в рамках 19-го туру чемпіонату Білорусі. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі, 19 тур

Шахтар С – Смолевичі – 4:0

Голи: Антіч, 9, Яхшибоєв, 61, 70, Сьоке, 69

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Підопічні Юрія Вернидуба не залишили жодних шансів одному із аутсайдерів. Вже на 9-й хвилині рахунок відкрив Антіч, а розгром вдалося оформити завдяки шаленій десятихвилинці в середині другої половини. Шахтар втретє за останні чотири матчі забив чотири голи у ворота суперника.

Після цієї перемоги солігорський клуб набрав 37 очок та продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Білорусі, випереджаючи БАТЕ за додатковими показниками.

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Теги
Українці за кордоном Світ Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ Юрій Юрій Вернидуб Білорусь
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