Ярмоленко забив гол в останньому матчі сезону – відео курйозного шедевру

Українець розпочав матч на лаві для запасних і з'явився на полі відразу по перерві, коли рахунок ще був не відкритим.

Ярмоленко ризикує покинути Вест Хем – українець потрапив до "чорного списку" Мойєса

Першою забила Астон Вілла завдяки ефектному удару Джека Гріліша. Однак вже через хвилину Вест Хем відновив рівновагу. Деклан Райс класно перевів м'яч на Ярмоленка, а той у своєму стилі змістився в центр під удар, захисник спробував заблокувати, але тільки ускладнив ситуацію – через рикошет м'яч полетів за божевільною траєкторією без шансів для голкіпера.

Додамо, що це був останній матч для обох команд у нинішньому сезоні АПЛ. Андрій Ярмоленко у поточній кампанії провів 23 поєдинки, в яких забив 5 голів та віддав один асист.

Ярмоленко забив рятівний гол у фінальному матчі Вест Хема в АПЛ – українець став єдиним, хто влучив у ворота