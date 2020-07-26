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Ярмоленко забив гол в останньому матчі сезону – відео курйозного шедевру

20:06 - Читать на русском
Ярмоленко забив гол в останньому матчі сезону – відео курйозного шедевру
Андрій Ярмоленко / Getty images

Вінгер лондонського Вест Хема Андрій Ярмоленко результативно провів матч 38-го туру АПЛ проти Астон Вілли.

85’ Андрій Ярмоленко
 
Джек Гріліш 84’
84’ Джек Гріліш
85’ Андрій Ярмоленко

Українець розпочав матч на лаві для запасних і з'явився на полі відразу по перерві, коли рахунок ще був не відкритим.

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Першою забила Астон Вілла завдяки ефектному удару Джека Гріліша. Однак вже через хвилину Вест Хем відновив рівновагу. Деклан Райс класно перевів м'яч на Ярмоленка, а той у своєму стилі змістився в центр під удар, захисник спробував заблокувати, але тільки ускладнив ситуацію – через рикошет м'яч полетів за божевільною траєкторією без шансів для голкіпера.

Додамо, що це був останній матч для обох команд у нинішньому сезоні АПЛ. Андрій Ярмоленко у поточній кампанії провів 23 поєдинки, в яких забив 5 голів та віддав один асист.

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Теги
Англія Андрій Андрій Ярмоленко Відеоновини Головне Вест Хем Вест Хем Українці за кордоном Вест Хем - Астон Вілла
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