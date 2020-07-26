Вернидуб удерживает лидерство в Беларуси – его Шахтер уничтожил очередного соперника

Солигорский Шахтер разгромил Смолевичи в рамках 19-го тура чемпионата Беларуси. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 19 тур

Шахтер С – Смолевичи – 4:0

Голы: Антич, 9, Яхшибоев, 61, 70, Сёке, 69

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Подопечные Юрия Вернидуба не оставили никаких шансов одному из аутсайдеров. Уже на 9-й минуте счет открыл Антич, а разгром удалось оформить благодаря бешеной десятиминутке в середине второй половины. Шахтер в третий раз за последние четыре матча забил четыре гола в ворота соперника.

После этой победы солигорский клуб набрал 37 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Беларуси, опережая БАТЭ по дополнительным показателям.

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