Вернидуб: У зимовий період клуби УПЛ повинні бути солідарні з Шахтарем і Динамо, які виступають у єврокубках

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб поспілкувався з представниками ЗМІ після перемоги над Десною (2:0).

Між Зорею і Десною було всього одне очко різниці. Це був матч за 6 очок. Тим більше в першому колі ми поступилися чернігівській команді 2:0. Хотілося взяти реванш. Думаю, він вийшов. Гра була цікава. У Десни були моменти. Особливо за рахунку 0:0, коли у нас була помилка в центрі поля і суперник не забив. Проте, більш агресивно, особливо в першому таймі, діяли саме ми. Забили гол і ще могли забити.

Якщо говорити про другий тайм, то ми грали від оборони і чекали на свій шанс. Чекали контратаки. Десні потрібно було забивати. Вони великими силами йшли вперед. Ми скористалися цим, забили на контратаці другий гол, і було ясно, що сьогодні ми не втратимо перемогу.

Зоря перемогла Десну та вийшла на четверте місце

Погодні умови під час матчів у грудні? Я скажу за себе і можу сказати за футболістів – звичайно, нам складно в цей період. Але є дві складові моменту. Наші гранди досі грають в єврокубках. Шахтар продовжує боротьбу в Лізі Чемпіонів, бажаю їм обіграти Ліон і потрапити в плей-офф.

Динамо вже потрапило у євровесну. Якщо ми будемо закінчувати чемпіонат в листопаді, то у них не буде ігрової практики. У таку ситуацію потрапила Астана. У них чемпіонат завершився два тижні тому. Вони працювали тільки тому, що потрібно грати ще два матчі Ліги Європи. Вони зіграли з Динамо і у них знову два тижні до наступної зустрічі. Це проблеми.

Ті клуби, які не беруть участі в єврокубках, повинні бути солідарні з нашими грандами. Те, що зима у нас холодна – всі знають. Важливо, що є підігріви. Поле сьогодні було шикарним. Якби не снігопад вночі взагалі не було б ніяких проблем. Затримати гру на годину краще, ніж перенести на весну. Наступного року почнемо чемпіонат вже 23-го лютого.

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З боку Федерації має бути серйозне ставлення до команд, які є. Кажуть, що буде 16 команд в Прем'єр-лізі. Я не проти. Буде дуже цікавий чемпіонат, але чи зможуть команди Першої ліги надавати поля з підігрівом в цю пору року? У минулому році на Кубок кілька матчів не зіграли, в тому числі Шахтар, якщо не помиляюся. Можна і 20 команд зробити.

Зараз у нас хороший і цікавий чемпіонат. Боротьба за першу шістку триває. Формат цікавий. Не знаю навіть, як правильно відповісти. Повинні сісти керівники федерації і клубів і вирішити всі питання", – цитує Вернидуба прес-служба луганців.