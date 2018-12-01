Вернидуб: В зимний период клубы УПЛ должны быть солидарны с Шахтером и Динамо, которые выступают в еврокубках

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб пообщался с представителями СМИ после победы над Десной (2:0).

Между Зарей и Десной было всего одно очко разницы. Это был матч за 6 очков. Тем более в первом круге мы уступили черниговской команде 2:0. Хотелось взять реванш. Думаю, он получился. Игра была интересная. У Десны были моменты. Особенно при счете 0:0, когда у нас была ошибка в центре поля и соперник не забил. Однако, более агрессивно, особенно в первом тайме, действовали именно мы. Забили гол и еще могли забить.

Если говорить о второй тайме, то мы играли от обороны и ждали своего шанса. Ждали контратаки. Десне нужно было забивать. Они большими силами шли вперед. Мы воспользовались этим, забили на контратаке второй гол, и было ясно, что сегодня мы не потеряем победу.

Заря победила Десну и вышла на четвертое место

Погодные условия во время матчей в декабре? Я скажу за себя и могу сказать футболистов – конечно, нам сложно в этот период. Но есть две составляющие момента. Наши гранды до сих пор играют в еврокубках. Шахтер продолжает борьбу в Лиге Чемпионов, желаю им обыграть Лион и попасть в плей-офф.

Динамо уже попало в евровесну. Если мы будем заканчивать чемпионат в ноябре, то у них не будет игровой практики. В такую ​​ситуацию попала Астана. У них чемпионат завершился две недели назад. Они работали только потому, что нужно играть еще два матча Лиги Европы. Они сыграли с Динамо и у них снова две недели до следующей встречи. Это проблемы.

Те клубы, которые не участвуют в еврокубках, должны быть солидарны с нашими грандами. То, что зима у нас холодная – все знают. Важно, что есть подогревы. Поле сегодня было шикарным. Если бы не снегопад ночью вообще не было бы никаких проблем. Задержать игру на час лучше, чем перенести на весну. В следующем году начнем чемпионат уже 23-го февраля.

Десна – Заря – 0:2 – видео голов и обзор матча

Со стороны Федерации должно быть серьезное отношение к командам, которые есть. Говорят, что будет 16 команд в Премьер-лиге. Я не против. Будет очень интересный чемпионат, но смогут ли команды Первой лиги предоставлять поля с подогревом в это время года? В прошлом году на Кубок несколько матчей не сыграли, в том числе Шахтер, если не ошибаюсь. Можно и 20 команд сделать.

Сейчас у нас хороший и интересный чемпионат. Борьба за первую шестерку продолжается. Формат интересен. Не знаю даже, как правильно ответить. Должны сесть руководители федерации и клубов и решить все вопросы", – цитирует Вернидуба пресс-служба луганчан.