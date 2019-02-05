Вернидуб: Тимчик та Сілас залишаються в Зорі

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував майбутнє Тимчика та Сіласа в клубі.

"Саша Тимчик у нас в оренді, він залишається, хоча були чутки, що Динамо його може повернути. Ми ніколи орендованим гравцям не ставили ніяких перешкод. Кияни вчинили солідно, також і ми вчинимо солідно, і Тимчик буде грати до кінця оренди.

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Що стосується Сіласа, то може, інтерес з боку інших клубів і був, але він залишається гравцем Зорі.

Рафаель сам захотів спробувати свої сили в іншій команді. Ми від цього нікуди не дінемося. Він виявив бажання отримати новий досвід. Рафаель пішов в оренду на півроку, а там подивимося.

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Також клуб за обопільної згоди розірвав контракт з Приймою, ми потиснули один одному руки, нормально розсталися", – цитує Вернидуба "Команда №1".