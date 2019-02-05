Вернидуб: Не буду засуджувати Сватка та Гордієнка – вони самі зробили свій вибір

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував ситуацію з Олександром Сватком та Артемом Гордієнком.

"Втратили Сватка і Гордієнка, які тренуються з дублем. На жаль, ніяк не зміг вплинути, хоча багато розмовляв з ними перед зборами.

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Розумію, що якщо вони вибрали такий шлях, то у мене немає впевненості, що вони і далі так би віддавалися на полі. Мені, як тренеру, простіше знайти їм заміну серед молоді. Але це життя, не вони перші, не вони останні в такій ситуації.

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Я зі свого боку довго з ними розмовляв. Хотів, як краще. Не буду їх засуджувати – вони самі зробили свій вибір і це їх право. Кожен вибирає свій шлях сам і я можу їх в цьому тільки підтримати", – цитує Вернидуба "Команда №1".