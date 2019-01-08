Сілас: Кайрат зробив пропозицію Зорі, але не знаю, як усе вийде

Півзахисник Зорі Сілас повідомив, що клуб отримав пропозицію від алматинського Кайрата.

"Я до сих пір не знаю, як все складеться. Зараз мені відомо лише те, що 12-го числа я повинен повернутися в Україну.

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Про інтерес Кайрата до себе, звичайно, знаю. Алматинці зробили пропозицію моєму нинішньому клубу, але я не в курсі, як все розвивається, тому що перебуваю у відпустці і не маю ніяких новин", – цитує Сіласа sport.kz.

Німецький портал Transfermarkt оцінює бразильця у 700 тисяч євро. До Зорі хавбек перейшов влітку 2017 року.

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