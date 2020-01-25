Вернидуб назвав цілі, які ставить перед солігорським Шахтарем на зборах

Головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб поділився очікуваннями від тренувальних зборів у Туреччині.

"До спарингів підходимо серйозно. Але хлопці будуть отримувати серйозні навантаження. Це необхідно. На зборах я не ставлю результат в першу чергу. Найголовніше – правильний підхід до роботи на тренуваннях. І розуміння хлопців того, що ми їм доносимо.

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Завдання на спаринг – тактичне розташування, схема гри, рух. Це найважливіше в цих іграх, а не результат. Але якщо всі ці моменти будуть виконані в комплексі, то буде і результат. Ми повинні розуміти, що навіть на контрольну гру повинна бути мотивація і правильний настрій", – поділився Вернидуб в коментарі прес-службі солігорського Шахтаря.

Нагадаємо, український фахівець очолив Шахтар С у листопаді, до цього він упродовж 9 років працював з луганською Зорею.

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