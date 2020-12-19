"Чи був контракт з Шахтарем С найкращим? Ні. Той самий рівень, що і в Зорі.

Вернидуб пробачив Зорі серйозну заборгованість щодо зарплати

Я думаю, що тренер може заробляти менше, аніж футболіст його команди, але це неправильно. Думаю, у мене так було в Солігорську.

Найкращі гравці Шахтаря отримували 20-25 тисяч євро? Я отримував менше, але я радий за цих хлопців", – сказав Вернидуб в інтерв'ю ТаТоТаке.

Зауважимо, український тренер після Зорі працював у солігорському Шахтарі – з листопада 2019-го по серпень 2020-го. Нещодавно Юрій Вернидуб очолив молдовський Шериф.

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