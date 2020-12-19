"Был ли контракт с Шахтером С лучшим? Нет. Тот же уровень, что и в Заре.

Вернидуб простил Заре серьезную задолженность по зарплате

Я думаю, что тренер может зарабатывать меньше, чем футболист его команды, но это неправильно. Думаю, у меня так было в Солигорске.

Лучшие игроки Шахтера получали 20-25 тысяч евро? Я получал меньше, но я рад за этих ребят", – сказал Вернидуб в интервью ТаТоТаке.

Заметим, украинский тренер после Зари работал в солигорском Шахтере – с ноября 2019-го по август 2020-го. Недавно Юрий Вернидуб возглавил молдавский Шериф.

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