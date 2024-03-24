Матчі 25-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 3 днів: з 20 по 22 квітня включно, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

"За цим парубком буде бігати половина клубів УПЛ": Вацко знайшов нову зірку українського футболу

Родзинкою туру стане протистояння корифеїв українського футболу – Юрія Вернидуба і Романа Григорчука. Не менше зацікавлення викликає дуель Динамо з Поліссям, яке нещодавно покинув Юрій Калітвінцев і нині намагається "розкочегарити" Сергій Шищенко.

20 квітня (субота)

Чорноморець – Кривбас – 15:30

Ворскла – Колос – 18:00

21 квітня (неділя)

Верес – СК Дніпро-1 – 13:00

Олександрія – ЛНЗ – 15:30

Динамо – Полісся – 18:00

22 квітня (понеділок)

Минай – Рух – 13:00

Металіст 1925 – Оболонь – 15:30

Шахтар – Зоря – 18:00

Минай здобув другу перемогу в сезоні УПЛ, перегравши ЛНЗ на виїзді – закарпатці близькі до виходу із зони вильоту