Вернидуб проти Григорчука – УПЛ затвердила дати й час початку матчів 25-го туру
Українська Прем'єр-ліга ухвалила важливі рішення щодо проведення чергового туру.
Матчі 25-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 3 днів: з 20 по 22 квітня включно, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Родзинкою туру стане протистояння корифеїв українського футболу – Юрія Вернидуба і Романа Григорчука. Не менше зацікавлення викликає дуель Динамо з Поліссям, яке нещодавно покинув Юрій Калітвінцев і нині намагається "розкочегарити" Сергій Шищенко.
20 квітня (субота)
Чорноморець – Кривбас – 15:30
Ворскла – Колос – 18:00
21 квітня (неділя)
Верес – СК Дніпро-1 – 13:00
Олександрія – ЛНЗ – 15:30
Динамо – Полісся – 18:00
22 квітня (понеділок)
Минай – Рух – 13:00
Металіст 1925 – Оболонь – 15:30
Шахтар – Зоря – 18:00
Минай здобув другу перемогу в сезоні УПЛ, перегравши ЛНЗ на виїзді – закарпатці близькі до виходу із зони вильоту