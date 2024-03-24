Украинская Премьер-лига приняла важные решения по проведению очередного тура.

Матчи 25-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 3 дней: с 20 по 22 апреля включительно, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Изюминкой тура станет противостояние корифеев украинского футбола – Юрия Вернидуба и Романа Григорчука. Не меньший интерес вызывает дуэль Динамо с Полесьем, которое недавно покинул Юрий Калитвинцев и ныне пытается "раскочегарить" Сергей Шищенко.

20 апреля (суббота)

Черноморец – Кривбасс – 15:30

Ворскла – Колос – 18:00

21 апреля (воскресенье)

Верес – СК Днепр-1 – 13:00

Александрия – ЛНЗ – 15:30

Динамо – Полесье – 18:00

22 апреля (понедельник)

Минай – Рух – 13:00

Металлист 1925 – Оболонь – 15:30

Шахтер – Заря – 18:00

Минай одержал вторую победу в сезоне УПЛ, переиграв ЛНЗ на выезде – закарпатцы близки к выходу из зоны вылета