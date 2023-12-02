"Стосовно гри скажу коротко: непоганий матч. Ми розуміли, що Олександрія знаходиться на такому місці, на якому не повинна перебувати. Команда у них дуже молода та амбітна, має швидких футболістів. Знали, що буде нелегко та говорив про це хлопцям. По грі: у нас було більше моментів, що у першому, що у другому таймах. Ми пропустили після кутового: відскок і мʼяч дуже добре ліг Шулянському на ногу.

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Але я знав, що нічого страшного не сталось та сказав про це своїм хлопцям. Сказав, що ми повинні виходити, грати та ні в якому разі не губити наші "золоті" очки. Команда добре відреагувала на мої слова, вийшла та показала ще кращий футбол. Повністю переграли Олександрію, забили два важливі голи, які нам принесли перемогу. З чим і вітаю команду, клуб, всіх вболівальників і місто Кривий Ріг.

Я побачив сьогодні багато класного футболу. Дуже радий, що Кривбас йде своїм шляхом. Й цей шлях ми вибрали разом з хлопцями. Хочу дійти туди, куди ми плануємо дійти. Але це ми побачимо у наступному році, коли закінчиться чемпіонат. Олександрії ж бажаю успіху та гарної підготовки взимку. У них молода команда, все у них буде добре.

Цей чемпіонат України непередбачуваний. Кожна команда може обіграти кожну. Це зайвий раз вчора показала гра Полісся проти Вереса. А нам треба багато терпіння, аби витримати всі труднощі. Дуже розраховую, що нам це вдасться.

Команди грали у рівних умовах. Дуже вдячний клубному агроному, який підготував поле в таких погодних умовах. На тижні були і мороз, і дощ, і сніг. Велике дякую всім працівникам Кривбаса", – цитує Вернидуба клубна прес-служба.

Нагадаємо, Кривбас мінімально здолав Олександрію (2:1), створивши камбек. Підопічні Юрія Вернидуба набрали 33 очки після 15 матчів і вийшли на перше місце УПЛ.