СК Дніпро-1 виходив на поле, коли його головний конкурент свій матч завершував. Кривбас переміг і наздогнав поточного лідера УПЛ. Після поразки в очній зустрічі підопічні Юрія Максимова видали переможну серію з чотирьох матчів, що й допомогло вибратися на вершину.

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Сьогодні дніпряни теж почали дуже потужно. Спочатку Сарапій потужно пройшовся по Степанюку (обійшлося без травми). Після цього завдали вже по психології полтавців. Піхальонок вирізав чудову передачу до чужого воротарського, захисник проспав підключення Лєднєва, і Богдан проштовхнув м'яч повз Ісенка у ближній кут. Дуже насичені чотири хвилини.

Розвивати успіх Дніпро-1 не пішов. Хвилин п'ятнадцять ми спостерігали в'язкий не дуже ініціативний футбол, а після цього темп почала форсувати Ворскла. Господарі, здавалося, тримали все під контролем, але Челядіну вдалося звільнитися з-під опіки й влучно пробити у дальній кут.

На цьому команда Віктора Скрипника не зупинилася й ще до перерви спромоглася вийти вперед. Крупський на правому краю штрафного розібрався з двома опонентами і відпасував на Якубу. Той перевів на протилежний край, де чомусь усі забули про Феліпе. Бразилець зумів прийняти м'яч і другим дотиком пробити Волинця. 2:0.

Другу половину Дніпро-1 теж мав шанс почати дуже вдало. Однак Гуцуляк не зумів використати свій шанс. Далі Філіппов виводив на удар Лєднєва, Сваток пробивав здалеку, знову Філіппов у підіграванні – на Піхальонка. М'яч вперто не йшов у бік воріт Ісенка. Коли Бабенко нарешті спрямував його у площину, голкіпер Ворскли здійснив класний сейв. Згодом вже Павло помилився на виході – Піхальонок бив без перешкод, але захисник встиг вибити.

Ворскла максимально грамотно грала за рахунком – не думала про атаку й організовано захищалася. Навіть контратак у її виконанні було обмаль. Без ударів у площину за другий тайм, та й загалом була лише одна спроба. Сьогодні Віктор Скрипник легко склав би іспит у Каверчіано з основ "катеначо". Навіть на відмінно.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Ворскли, завдяки якій вона піднялася на сьоме місце з 22-ма очками. СК Дніпро-1 перервав переможну серію і залишився другим – Кривбас має таку ж кількість очок (33), але у криворіжців кращі додаткові показники.