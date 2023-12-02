"Что касается игры, скажу коротко: неплохой матч. Мы понимали, что Александрия находится на таком месте, на котором не должна находиться. Команда у них очень молодая и амбициозная, имеет быстрых футболистов. Знали, что будет нелегко и говорил об этом ребятам. По игре : у нас было больше моментов, что в первом, что во втором таймах Мы пропустили после углового: отскок и мяч очень хорошо лег Шулянскому на ногу.

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Но я знал, что ничего страшного не произошло и сказал об этом своим ребятам. Сказал, что мы должны выходить, играть и ни в коем случае не терять наши "золотые" очки. Команда хорошо отреагировала на мои слова, вышла и показала еще лучший футбол. Полностью переиграли Александрию, забили два важных гола, которые нам принесли победу. С чем и поздравляю команду, клуб, всех болельщиков и город Кривой Рог.

Я увидел сегодня много классного футбола. Очень рад, что Кривбасс идет своим путем. И этот путь мы выбрали вместе с ребятами. Хочу прийти туда, куда мы планируем дойти. Но это мы увидим в следующем году, когда завершится чемпионат. Александрии же желаю удачи и хорошей подготовки зимой. У них молодая команда, все у них будет хорошо.

Этот чемпионат Украины непредсказуем. Каждая команда может обыграть каждую. Это лишний раз вчера показала игра Полесья против Вереса. А нам нужно много терпения, чтобы выдержать все трудности. Очень рассчитываю, что нам это удастся.

Команды играли в равных условиях. Очень благодарен клубному агроному, подготовившему поле в таких погодных условиях. На неделе был и мороз, и дождь, и снег. Большое спасибо всем работникам Кривбасса", – цитирует Вернидуба клубная пресс-служба.

Напомним, Кривбасс минимально одолел Александрию (2:1), создав камбэк. Подопечные Юрия Вернидуба набрали 33 очка после 15 матчей и вышли на первое место УПЛ.