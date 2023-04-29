Команда Ротаня прагнула перервати нічийну серію, що тривала 3 тури. Для Кривбаса ж це був шанс завершити 2-матчеву смугу поразок. А взагалі це був бій за 6 пунктів, адже підопічні Вернидуба в разі перемоги підібралися б до звітного суперника, який посідає останнє місце в єврокубковій зоні, на 3-очкову відстань. Матч, як і онлайн-трансляція Кривбас – Олександрія на "Футбол 24", стартував о 15:00. Феноменальний футбол побачили глядачі за майже пів години першого тайму. Аж на 29 хвилині першого удару завдав Бабогло. Центрбек Олександрії приклався здалеку – вище. Ще неймовірніша подія сталася на 34-й. Хомченовський став першим, хто поцілив у площину воріт. Зміщення з правого краю, кручений удар лівою не застав зненацька воротаря.

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Гості почали частіше відбирати внаслідок пресингу на чужій третині поля. Один з таких епізодів завершився найкращим моментом тайму. Калітвінцев обігрався зі Скорком і прострілив з правого флангу. Снаряд проскочив повз ноги двох захисників господарів, але орендований у Шахтаря Сігєєв пробив прямо в голкіпера. А потім Луньов отримав жовту від Монзуль за грубий зрив атаки. Вийшло настільки жорстко, що інший вихованець донецьких "гірників" Кулаков зазнав серйозної травми і не зміг без сторонньої допомоги покинути поле. Жахливий перший тайм на кепському картопляному полі завершився – всі причетні видихнули з полегшенням.

Після перерви гра відверто пожвавилася. Калітвінцев з флангу закручував, Кліщук добре відчув момент і вибив з-під поперечини м'яч, який пірнав у дев'ятку. Вікентій Волошин, який вийшов на заміну ще в 1 таймі, тонко обіграв двох суперників на маленькому клаптику поля в куті штрафного – підвів лише приціл. Олександрія вкотре накриває пресингом на чужій половині, чисельна більшість 5 проти 3, але Третьяков чомусь вирішує бити сам. Волошин дуже емоційно відреагував – орендований динамівець був зовсім сам праворуч, треба розігрувати такі епізоди до вірного.

Ще 2 супермоменти для вінгера Олександрії, який після заміни Кулакова перейшов у напад. Спочатку Третьяков отримав пас за спини, а потім бив після прострілу Калітвінцева з лівого флангу. В обох випадках Кривбас виручив Кліщук. Ну, а на 65 хвилині команда Вернидуба забила ніби з нічого. Луньов подав кутовий з правого флангу, і 2 екс-гравці Олександрії покарали своїх колишніх одноклубників – Задерака у падінні ефектно скинув на ліву стійку, снаряд прошмигнув через весь штрафний, Стецьков бездоганно замкнув. Волошин не награв і 30 хвилин, повертається Вікентій на лаву запасних, виходить Мірошніченко. Замість іншого динамівця Михайленка Ротань випускає Мустафаєва.

Хомченовський накрутив захисника і підступно цілив у ближній нижній кут. Враховуючи не найкращу дощову погоду, це був непростий сейв Микити Шевченка. Помиляється Олександрія в центрі поля. Артур Микитишин розгянає швидку контру, обігрується з Хомченовським, стріляє у блок Бабогла і відразу ж додає у фактично незахищені ворота – Шевченко не встиг прикрити правий верхній кут після реакції на перший постріл. Це дебютний гол за Кривбас 19-річного вінгера, який належить Шахтарю.

Лише в компенсований час Третьяков нарешті зіграв, як треба. Прийняв пас Мустафаєва, скинув під розстрільний удар Мірошніченку. Заміни гостей зіграли, але було вже запізно. Кривбас бере непростий реванш за поразку 0:2 у першому колі. Команда Вернидуба набирає 31 бал і піднімається на 6 рядок. Руслан Ротань у своєму 9 матчі зазнає першої поразки у клубній тренерській кар'єрі – стільки ж і перемог у наставника молодіжної збірної України, решта 7 нічиїх. Олександрія залишається на 5 сходинці.

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