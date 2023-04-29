Кривбас виявився сильнішим за Олександрію в поєдинку 23-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на "Футбол 24".

У першому таймі команди "промовчали", а от по перерві нарешті змогли знайти шлях до чужих воріт. Рахунок відкрив Кривбас – Стецьков на дальній стійці замкнув пас Задераки головою після подачі кутового.

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На 81 хвилині Микитишин подвоїв перевагу, добивши у ворота власний же удар. Олександрія в компенсований час відіграла один м'яч – Мірошніченко переправив м'яч у ворота після передачі Третьякова.