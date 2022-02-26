Наставник Шерифа, який раніше виявляв бажання підтримати українців, вже перебуває на батьківщині.

Після початку відкритої війни в України Юрій Вернидуб заявив, що хоче найближчим часом повернутися на батьківщину, щоб підтримати земляків. Свого слова 56-річний уродженець Житомира дотримав.

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"Слава Україні! Все буде добре. Ми непереможні", – сказав Юрій Миколайович, повернувшись в Україну.

Нагадаємо, у четвер Шериф під керівництвом нашого тренера вилетів з Ліги Європи, програвши Бразі в серії пенальті. Однак команда провела розкішний євросезон, вперше в історії діставшись групового етапу ЛЧ, впродовж якого перемогла Шахтар і Реал.

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