Вернидуб: Постараємося, щоб за нас не було соромно у матчі з Лейпцигом

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб поділився думками щодо наступного суперника у Лізі Європи.

"Команда дуже сильна. Вона досить добре проявляє себе в чемпіонаті Німеччини. Показник: вони продали одного зі своїх гравців, півзахисника Набі Кейта в Ліверпуль за 60 мільйонів євро. Це про щось та говорить.

Лейпциг – багатий клуб у фінансовому плані, і дуже хороші молоді футболісти, серйозного рівня. Багато гравців, які брали участь в недавньому чемпіонаті світу.

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Це швед Еміль Форсберг, Юссуф Поульсен зі збірної Данії, Тімо Вернер з команди Німеччини, є 2-3 збірника з національної команди Австрії. В цілому 7-8 гравців сильних збірних. А ще 3 гравця молодіжної збірної Франції.

Сподіваюся, що люди прийдуть і підтримають Зорю в цій грі. Нас чекає дуже важливий матч на шляху до групи Ліги Європи. Суперник дуже сильний, але ми постараємося зробити все, щоб виглядати не гірше за них – а там гра нехай розсудить. Постараємося, щоб за нас не було соромно, принаймні", – цитує Вернидуба видання newsone.

Матч Зоря – Лейпциг відбудеться 23 серпня, початок о 21:30.

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