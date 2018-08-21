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Вернидуб: Постараемся, чтобы за нас не было стыдно в матче с Лейпцигом

18:58 19 Читати українською
Вернидуб: Постараемся, чтобы за нас не было стыдно в матче с Лейпцигом
Юрий Вернидуб / Фото ФК Заря

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб поделился мыслями относительно следующего соперника в Лиге Европы.

"Команда очень сильная. Она достаточно хорошо проявляет себя в чемпионате Германии. Показатель: они продали одного из своих игроков, полузащитника Наби Кейта в Ливерпуль за 60 млн евро. Это о чем-то говорит.

Лейпциг – богатый клуб в финансовом плане, и очень хорошие молодые футболисты, серьезного уровня. Многие игроки, которые участвовали в недавнем чемпионате мира.

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Это швед Эмиль Форсберг, Юссуф Поульсен со сборной Дании, Тимо Вернер из команды Германии, есть 2-3 сборника из национальной команды Австрии. В целом 7-8 игроков сильных сборных. А еще 3 игрока молодежной сборной Франции.

Надеюсь, что люди придут и поддержат Зарю в этой игре. Нас ждет очень важный матч на пути в группу Лиги Европы. Соперник очень сильный, но мы постараемся сделать все, чтобы выглядеть не хуже их – а там игра пусть рассудит. Постараемся, чтобы за нас не было стыдно, по крайней мере", – цитирует Вернидуба издание newsone.

Матч Заря – Лейпциг состоится 23 августа, начало в 21:30.

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Заря - РБ Лейпциг: Четверг 23 августа 2018

Заря
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дн
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1
час
:
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мин
РБ Лейпциг
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