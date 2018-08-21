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Зоря – РБ Лейпциг: як "бики" готуються до матчу і що знають про луганський клуб

17:23 588 Читать на русском
Зоря – РБ Лейпциг: як "бики" готуються до матчу і що знають про луганський клуб
Еміль Форсберг і Тімо Вернер / Point LE

РБ Лейпциг веде підготовку до матчу проти Зорі в рамках раунду плей-офф Ліги Європи.

В останньому раунді кваліфікації Ліги Європи Зоря отримала потужного суперника – РБ Лейпциг. "Бики" нещодавно стали віце-чемпіоном Німеччини, а в минулій першості до кінця боролися за місце в Лізі чемпіонів.

Початок сезону

Бундесліга ще не стартувала, але РБ Лейпциг давно розпочав сезон – команда вже пройшла два кваліфікаційні етапи Ліги Європи, спокійно вибивши шведський Хеккен (4:0, 1:1) та румунську Крайову (3:1, 1:1).

У неділю "бики" провели прем'єрний матч на внутрішній арені – у першому раунді Кубка Німеччини вони не без проблем здолали Вікторію Кельн – 1:3. На полі з'явився неоптимальний склад, але більшість лідерів все ж взяли участь у матчі. До 60-ї хвилини Лейпциг поступався в рахунку, але потім забив 3 голи зусиллями Поульсена, Форсберга та Огюстена.

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Кадрова ситуація

Тімо Вернер – головна зірка команди – ще не грав в офіційних матчах цього сезону. 22-річний форвард мав різноманітні проблеми зі здоров'ям (легкі м'язові травми, розлад шлунку) і лише в понеділок повернувся до повноцінної роботи в загальній групі. Він готовий вийти на поле, але тренерський штаб може поберегти Вернера у першій грі з Зорею, адже його позицію прекрасно закривають новачок Матеус Куна, Жан-Кевін Огюстен і Юссуф Поульсен – у всіх по два голи на старті сезону.

Основний фланговий хавбек Марсель Забітцер пропустив недільний кубковий матч через труднощі з привідним м'язом і наразі тренується за індивідуальною програмою. Як і Марсель Хальстенберг, який відновлюється вже півроку.

Дайот Упамекано почув критику Ральфа Рангніка і набрав форму після літньої відпустки. Проти Зорі вже можна очікувати вбивчу зв'язку центрбеків Упамекано-Конате, хоча, скоріш за все, в старті все ж вийде Віллі Орбан.

Орієнтовний стартовий склад РБ Лейпциг на перший матч із Зорею: Мвого – Мукіеле, Орбан, Конате, Сараккі – Брума, Демме, Кампль, Форсберг – Куна, Огюстен.

Що Лейпциг знає про Зорю

Представляючи Зорю, РБ Лейпциг відзначив 4 футболістів луганської команди. Йдеться про Заурі Махарадзе, який прийшов у Зорю на заміну Андрію Луніну та "лідера, ключового футболіста і невід'ємну частину команди" Олександра Караваєва.

Німці виділили стандарти та диспетчерські здібності Сіласа, а також пригадали, що в луганському клубі досі перебуває вихованець дортмундської Борусії Ель-Буаззаті.

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Перша гра між Зорею та РБ Лейпциг відбудеться 23 серпня на Славутич-Арені в Запоріжжі. Матч-відповідь – 30 серпня на Ред Булл Арені в Лейпцигу.

Ліга ЄвропиКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Зоря - РБ Лейпциг: Четвер 23 серпня 2018

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