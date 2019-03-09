Вернидуб побажав ФК Львів потрапити в першу "шістку"

Головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб прокоментував нічийний підсумок матчу 21-го туру чемпіонату України з ФК Львів.

"Гра була цікавою, хоч і без голів. Були моменти і у Зорі, і у Львова. Тому закономірна нічия вийшла. Щоб нікому не було образливо. Звичайно, хотілося більшого. Але ми зробили перший крок – потрапили в "шістку". Тепер потрібно чіплятися за кожну гру, за кожне очко і рухатися вперед.

Львів – Зоря – 0:0 – відеоогляд матчу

Хто знає, як було б, якби Громов на початку матчу забив. Може, гра зовсім інша була б. Або в другому таймі Львів міг реалізувати свої моменти. Забитих м’ячів не вистачило. Але те, що гра була сама по собі цікавою – однозначно. З гольовими моментами. Не вистачило, напевно, точності при завершенні в обох команд.

Зоря зіграла внічию зі Львовом та гарантувала собі місце у першій "шістці"

Ще залишився один тур. Від щирого серця бажаю Львову вдало зіграти проти Десни, набрати максимум очок і потрапити в першу "шістку", – цитує Вернидуба прес-служба ФК Львів.